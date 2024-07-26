Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Üyesi Mehmet Tahtasız, CHP İl Genel Meclisi Üyesi Ümit Er ile birlikte Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ni (ÇESOB) ziyaret ederek Recep Gür ve yönetimi ile görüştü. Esnafın taleplerini dinleyen Tahtasız, esnafların rekabet edemez hâle geldiğini söyledi.

Milletvekili Tahtasız, ÇESOB ziyareti sonrası yaptığı açıklamada zincir marketler sorununa değindi. Mehmet Tahtasız: “Türkiye genelinde olduğu gibi Çorum il merkezinde de zincir marketler her geçen gün artış göstermektedir. Birkaç şirketin monopsoni oluşturarak piyasaya hakim olduğu koşullarda ne yazık ki esnaflar rekabet edemez duruma gelmiştir. Gelinen noktada esnaflar çaresizce bu zincir marketlerden alışveriş yaparak bu ürünlerin perakende satışını gerçekleştirmek durumunda kalmaktadır. Dolayısıyla esnaflarımız üç harflilerle rekabeti ne yazık ki bırakmış durumdadır.Çorum il merkezine bakıldığında 180 adet zincir marketlerin bulunduğu görülmektedir. Kent merkezinde yapılan incelemeler neticesinde ortalama 350 hane başına ve iki futbol sahası büyüklüğü alan başına bir zincir market düşmektedir. Ürün yelpazesi son derece geniş olan bu marketler yalnızca gıda, manav, kırtasiye ve elektronik eşya kategorisinde değerlendirildiğinde bile her bir zincir market ortalama dört esnafı etkisi altına almaktadır. Zincir marketlerle ilgili yeni yasama döneminde gerekli düzenlemeler yapılmalıdır” dedi.

CHP Çorum Milletvekili Tahtasız sözlerini şöyle sürdürdü: “Genel seçimler öncesinde esnafa verilen 7200 prim gün sözü yerine getirilmelidir. Esnafımız Bağ-Kur primini ve kirasını dahi ödeyemeyecek noktadır. Bağ-Kur primlerinde gerekli düzenlemeler yapılarak esnafımıza teşvikler verilmelidir. Staj ve çıraklık mağdurları bu ülkenin kanayan yarası halini almıştır. Staj ve çıraklık mağdurlarının talepleri yeni yasama döneminde derhal giderilmelidir”

Editör: Haber Merkezi