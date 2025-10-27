AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz ile bazı yönetici arkadaşları, Çorum Eczacı Odası’nı ziyaret ettiler. Konukları, Oda Genel Sekreteri Ecz. Çelebi Ayvaz ile arkadaşları ağırladı.

İŞ-KUR’dan Şef Ferhat Serinci ile Hasan Ünsal, Eczacı Odası’nı ziyaretlerinde, nitelikli işgücü yetiştirme ve işbaşı eğitim programı hakkında bilgi paylaşımında bulundular.

Cencora Alliance Healthcare Çorum Şube Müdürleri Murat Kemeç ve Lütfi Mergen, Oda yöneticilerine başarı dileklerini ilettiler.

Öte yandan, London English Course Dil Kurumu ile 45.Bölge Çorum Eczacı Odası arasında eczacılara, çalışanlarına ve birinci derece yakınlarına özel indirim protokolü imzalandı.

Ziyaretlerde, Oda Genel Sekreteri Ecz.Çelebi Ayvaz, Sayman Ecz.Doğuhan Koçak, Yönetim Kurulu Üyeleri Ecz.Ceyhun Gürsel Karakuş, Ecz.Abdul Samed Erdal ve Ecz.Ayşe Nur Kaya bulundu.