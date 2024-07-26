Dağlı, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Toplantı Salonu'ndaki toplantıda yaptığı konuşmada, kentte toplam tutarı 40 milyar 27 milyon lira olan 431 yatırım projesinin yürütüldüğünü söyledi.

0Af92A87 F226 419C 9695 8E6D8C4546A5431 projenin 35'inin tamamlandığını, 159'unun devam ettiğini belirten Dağlı, 171 projenin, ihale aşamasında olduğunu, 66 projenin de çeşitli nedenlerle henüz başlatılamadığını kaydetti.
Dağlı, 2024 yılı için gönderilen 3 milyar 599 milyon liranın 1 milyar 417 milyon lirasının harcandığını bildirdi.
Daha sonra çeşitli kamu kurumlarının temsilcileri, kentte yürüttükleri çalışmalar hakkında kaymakam ve belediye başkanlarını bilgilendirdi.

Dc9C21Cf B752 466D 9304 99D635593Fcd

Editör: AA AJANS