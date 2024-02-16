Saadet Partisi Çorum Belediye Başkan Adayı Faruk Cıdık, Çorum Çimento Fabrikası’nın yıkılmasını asla tasvip etmediklerini belirterek, “Çorum’da konut yapacak çok yer var. Üretim yapan, istihdam sağlayan bir fabrikayı yıkıp yerine konut yapan zihniyetle birlikte olmamız mümkün değil” dedi.

Faruk Cıdık, SP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Ahmet Bölükbaş, İl Başkanı İbrahim Zorlu, SKM Başkanı Eyüp Ergün, Belediye Meclisi adayları Ömer Savurgan ve Mustafa Atak ile birlikte dün gazetemizi ziyaret ederek Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’la görüştü.

Çorum’un iktidar partisine büyük destek vermesine rağmen şimdiye kadar karşılığını alamadığını vurgulayan Cıdık, kardeşlik içinde yeniden Milli Görüş belediyeciliğini getirmeyi ve rahmetli Arif Ersoy’un devamı olmayı amaçladığını söyledi.