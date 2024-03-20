Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FİFA) 6 Türk takımına transfer yasağı getirdi. Ceza alan kulüplerden biri de Ahlatcı Çorum FK’nın ligdeki rakiplerinden Eyüpspor oldu.

Süper Lig takımlarından Kayserispor süresiz transfer yasağı cezasına çarptırılırken, Adana Demirspor, Antalyaspor, Ankaragücü ve Konyaspor’a 3’er dönem, 1.Lig ekibi Eyüpspor’a da yine 3 dönem transfer yasağı getirildi.

EYÜPSPOR’DAN

AÇIKLAMA

Eyüpspor Kulübü, transfer yasağı ile ilgili açıklama yaparken, yasağın Özbek futbolcuları Jakhongir Urozov’un bir önceki kulübü Bunyodkor ile transfer sözleşmesinden kaynaklanan 100.000 Euro transfer taksitinin ödenmesine ilişkin kendilerine ödeme için bildirilen banka swift sisteminde yaşanan aksaklıktan ötürü yapılamadığı belirtildi. Açıklamanın devamında “FIFA tarafından alacak ödeninceye kadar transfer yasağı konulmuş olup, ilgili doğru banka bilgisinin Kulübümüze ulaşmasını müteakip 24 saat içinde ödeme yapılarak transfer yasağı kaldırılacaktır” denildi.s