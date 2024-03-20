Sahasında aldığı 4-3’lük Manisa FK galibiyetiyle ikinci yarının 10 haftalık periyodunu geride bırakan Ahlatcı Çorum FK, ilk yarının aynı periyodunda, aynı takımlarla oynadığı maçlarda aldığı sonuçlara göre 4 puan daha fazla topladı. İlk 10 haftada deplasmanda daha çok puan toplayan kırmızı-siyahlı ekip, ikinci yarıda ise evinde aldığı başarılı sonuçlarla durumu tam tersine çevirdi.

İLK YARIDA EVDE 3, DIŞARIDA 11 PUAN

Ahlatcı Çorum FK, sezonun ilk 10 haftasında, sahasında 4 maç oynarken, sadece Sakaryaspor’u 1-0 yenip 3 puan alabildi. Kırmızı-siyahlı ekip, Giresunspor’a 2-0, Gençlerbirliği’ne 1-0, Eyüpspor’a ise 3-2 yenildi.

DEPLASMANDA 11 PUAN ALDI

Çorum temsilcisi, deplasmanda oynadığı 6 maçta ise 11 puan topladı. Tuzlaspor’u 3-0, Göztepe’yi 2-1, Ümraniyespor’u da 3-0’la geçen Ahlatcı Çorum FK, tek yenilgisini Bodrum FK’ya karşı 2-1’lik skorla alırken, Bandırmaspor’la 0-0, Manisa FK ile de 2-2 berabere kaldı.

İKİNCİ YARIDA nİÇERİDE 11, DIŞARIDA 7 PUAN

Ahlatcı Çorum FK, ikinci yarının ilk 10 haftalık periyodunda aynı takımlara karşı bu kez sahasında 6, deplasmanda 4 maç oynadı.

Sahasında Tuzlaspor ve Bodrum FK’yı 2-1, Manisa FK’yı ise 4-3 yenen Ahlatcı Çorum FK, Göztepe ile 1-1, Bandırmaspor’la yine 0-0 berabere kalırken, tek yenilgisini 1-0’lık skorla Ümraniyespor’a karşı aldı.

Kırmızı-siyahlı takım, deplasmanda oynadığı 4 maçta ise, Giresunspor’u 3-0, lider Üyüpspor’u da 1-0 yenerken, Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldı. Çorum temsilcisi, tek yenilgisinde Sakaryaspor’a 3-1 kaybetti.