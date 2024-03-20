İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, partisinin Belediye Başkan Adayı Ülkü Öcal’a destek için gittiği Iğdır’da “Türkiye Yüzyılında Sivil Toplumla Buluşma” iftar programına da katıldı. Aynı zamanda AK Parti Iğdır Milletvekili olan Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü Başkanı Cantürk Alagöz, kendisini ziyaret için Iğdır’da bulunan Ahlatcı Çorum FK Kulüp Başkanı Oğuzhan Yalçın’ı Bakan Yerlikaya ile tanıştırdı.

Edinilen bilgilere göre; Alagöz’ün, Yalçın’ı “Çorumspor başkanı” diye tanıtması üzerine başlayan futbol sohbetinde, Ahlatcı Çorum FK’yı takip ettiğini belirten Bakan Yerlikaya, 1.Lig’deki ilk sezonu olmasına rağmen Ahlatcı Çorum FK’yı ve Başkan Oğuzhan Yalçın’ı gayet başarılı bulduğunu söyledi. Yerlikaya, Oğuzhan Yalçın’ı tebrik ederken, kalan maçlar için başarı dileklerinde bulundu.

Yerlikaya’nın, en son Trabzon’da oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçından sonra yaşanan olaylarla ilgili üzüntüsünü ifade edip, bu tür olayların bir daha yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınması yolunda ne gerekiyorsa yapacaklarını, bunun için de kulüplere de büyük görevler düştüğünü, sorunun hep birlikte çözüme kavuşturacaklarını dile getirdiği kaydedildi