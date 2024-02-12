Bu yüzden öğrencilerin spor yapabileceği alanlarda iyice daralmıştı.



Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın beraberinde Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek ile birlikte Eti Anadolu Lisesi’ni ziyaret ederek, Okul Müdürü Muzaffer Çelik’ten sorun ve taleplerini dinledi.

Eski bina yerinde ve okul bahçesinde incelemelerde bulunan Başkan Aşgın, eski bina yerinin asfaltlayarak buraya basketbol sahası yapacaklarını ve okul bahçesini de yeniden bakım ve onarımdan geçirerek, burayı da Millet Bahçesi tarzında bir alana kavuşturacaklarını söyledi.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Okul Müdürü Muzaffer Çelik ise, okulun sorunları ile yakından ilgilenen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek’e bölge sakinleri ve öğrenciler adına teşekkür etti.

Ziyarette Kale Mahallesi Muhtarı Ali Şahin de hazır bulundu. (Haber Merkezi)