CHP Genel Merkezi’nin açıkladığı takvim uyarınca CHP Çorum İl Başkanlığı’nda da delege seçimleri öncesinde üye listeleri askıya çıkarıldı. İlçe kongre delege seçimlerinde oy kullanacak olan üye listeleri bugünden itibaren 6 Ağustos 2025 günü saat 18.00’e kadar tüm ilçe başkanlıklarında askıda duracak.

CHP Çorum Merkez İlçe Teşkilatı’nda da kayıtlı yaklaşık 9 bin üye yer alıyor. Partinin kongre takvimi doğrultusunda, merkez ilçe genelinde 14 mahalle ve 198 köyden toplam 400 delege seçilecek. Bu delegeler, Merkez İlçe Kongresi’nde yeni başkanı belirleyecek.

Buna göre 13 Ağustos 2025 tarihi itibariyle ilçe kongresi delege seçimleri başlayacak ve 7 Eylül’e kadar devam edecek. İlçe kongreleri de 13 Eylül 2025’te başlayarak 5 Ekim’de tamamlanacak. İl Kongreleri ise 11 Ekim - 5 Kasım 2025 tarihleri arasında tamamlanacak.

CHP İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada: “Siz değerli parti üyelerimizin söz konusu listeleri kontrol etmesini rica ediyoruz. Partimizin köklü örgütlenme geleneğine yakışır şekilde, tüm üyelerimizi ve örgüt kadrolarımızı bu sürece aktif katılım göstermeye, ortak akılla ilerlemeye ve partimizin geleceğini birlikte inşa etmeye davet ediyoruz” denildi.

Öte yandan 2023’ten beri CHP Çorum Merkez İlçe Başkanı olarak görevini sürdüren Avukat Utku Ulaş Taşar’ın yeniden aday olmayacağı öğrenilirken, partide bazı isimlerin adaylık için hazırlık yaptığı dile getirildi.

Muhabir: Haber Merkezi