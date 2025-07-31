Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Mehmet Tahtasız, 403 dönüm AOÇ arazisinin eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın sahibi olduğu Medipol Üniversitesi’ne tahsis edilmesinin önünü açan kararın 1983 yılında alındığını ve kararın altında Kenan Evren’in imzası olduğunu açıkladı.

Hangi sebep ve gerekçeyle olursa olsun uzun yıllar bakanlık yapmış bir isme oldukça büyük miktarda arazi tahsis edilmesini doğru bulmadıklarını ifade eden Milletvekili Mehmet Tahtasız, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mirası olan Atatürk Orman Çiftliği arazileri ne yazık ki AnkaPark gibi, kaçak Saray gibi projelerle betona boğuldu. AOÇ’nin arazi varlığı en büyük kaybı da AKP iktidarında verdi. Eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın sahibi olduğu üniversiteye yapılan son tahsis de hem bizlerin, hem Ankara halkının hem de kamuoyunun tepkisini çekti.

Araştırdığımızda bu tahsislerin arkasında 1980 askeri darbesi sonrası dönemde, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) kapalı olduğu için, yasama yetkisini elinde tutan Millî Güvenlik Konseyi (MGK) tarafından çıkarılan kanunun olduğunu öğrendik. 24 Mayıs 1983 tarihli ve 2823 sayılı AOÇ arazilerinin satışına ilişkin Kanun, Millî Güvenlik Konseyi tarafından kabul edilmiş ve Cumhurbaşkanı ve MGK Başkanı sıfatıyla Orgeneral Kenan Evren tarafından onaylanmış” dedi.

SORU ÖNERGESİ VERDİ

Milli Emlak tarafından Medipol Üniversitesi’ne tahsis edilen 403 dönümlük orman arazisinin kaç yıllığına ve ne kadar bedelle verildiğinin, arazinin tahsisi için ihaleye çıkılıp çıkılmadığının açıklanmasının gerektiğini vurgulayan CHP Çorum Milletvekili Tahtasız, bu soruların cevabını bulmak için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdiğini dile getirdi.



Mehmet Tahtasız, arazi konusunu Atatürk Orman Çiftliği’nin bilanço ve netice hesaplarının görüşüldüğü KİT Üst Komisyonu toplantısında da gündeme taşıdığını hatırlatarak, şunları söyledi: “Nisan ayında gerçekleştirilen KİT Üst Komisyonu toplantısında Atatürk Orman Çiftliği yönetimine Atatürk Orman Çiftliği arazisi içerisinde kalan 130.000/117/6 ve 130.000/116/1 parsellerinin eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sahibi olduğu Medipol Üniversitesi ve Medipol Hastanesi'nin kurucu vakfı olan TEBA'ya tahsis edilip edilmediğini, doğal sit alanı niteliğinde olan bu arazinin hangi gerekçe ve yasal dayanaklarla tahsis edildiğini sormuştuk. AOÇ yönetimi bize verdiği cevapta arazinin Milli Savunma Bakanlığı'na tahsis edilmek üzere Hazineye satışının yapıldığını kendilerinin tasarrufunda olmadığını söylemişti. Aynı arazi ile ilgili Grup Başkanvekilim Sayın Ali Mahir Başarır'ın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na verdiği soru önergesine verilen yanıtta 403 bin metrekarelik orman arazisinin eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın üniversitesine verildiği ortaya çıktı. Şimdi ise Atatürk Orman Çiftliği arazilerinin yandaş isimlere tahsis edilmesinin altında toplumun hiçbir zaman iyi anmadığı Kenan Evren’in imzası çıktı. Bu iktidar da yeşil sevgisinin olmadığını biliyorduk da ne utanma kalmış ne de haya! Eski Sağlık Bakanı’nın bu araziyi uzun süreliğine kiralaması ahlaki ve etik değildir.”