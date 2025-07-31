Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri Taş’a yaptıkları kutlama ziyaretinde Tarım Müdürlüğü ile üretici birlikleri arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi vurgulandı.

Birlik Başkanı Kaya, Hasan Taş’a yeni görevinde başarılar dileyerek, Çorum’daki hayvancılık faaliyetleri, süt üretimi ve yetiştirici destekleri konusunda bilgi paylaştı. Birlik olarak üreticilerin sorunlarına çözüm üretmek ve hayvancılığın gelişimine katkı sağlamak adına İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile işbirliği içinde çalışmaya hazır olduklarını ifade etti. Ziyarette sektörde yaşanan güncel gelişmeler, sahadaki ihtiyaçlar ve ortak projelerle ilgili görüş alışverişinde de bulunuldu.

Hasan Taş ise nazik ziyaretleri için heyete teşekkür ederek, “Çorum’da tarım ve hayvancılık sektörlerinin daha ileriye taşınması için üretici örgütleriyle sürekli diyalog ve iş birliği içinde olacağız” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi