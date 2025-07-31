Halen İller Bankası Yönetim Kurulu Üyesi olan Ahmet Sami Ceylan, Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’ne (DSYB) anlamlı bir ziyarette bulundu. Ziyarette Ceylan’ı Birlik Başkanı Yılmaz Kaya, Başkan Yardımcısı Muzaffer Fakıoğlu ve Birlik Müdürü Mustafa Koz heyeti karşıladı.

Görüşmede hem birlik faaliyetleri hem de sektöre yönelik yatırımlar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Ahmet Sami Ceylan, Birliğin yeni hizmet binası, süt toplama merkezi, tarım marketi ve özellikle kadın kooperatiflerinin ürünlerinin sergilendiği Hanımeli Yöresel Market'te detaylı incelemelerde bulundu.

Yöresel kalkınmanın önemli bir parçası olan kadın kooperatiflerine destek verilmesinin önemine dikkat çeken Ceylan, bu tür girişimlerin hem ekonomik hem de sosyal anlamda değer taşıdığını vurguladı.

Ziyaretin sonunda DSYB Başkanı Kaya, Ceylan’a ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, Birliğin tarım ve hayvancılık alanındaki vizyoner çalışmalarının süreceğini ifade etti.

Ahmet Sami Ceylan ise, üreticinin yanında olduklarını belirterek, Çorum’daki kırsal kalkınma adımlarına her zaman destek vereceklerini söyledi.

Muhabir: Haber Merkezi