CHP Mecitözü İl Genel Meclis Üyesi Atiye Yaşar, Mescit Mahallesi Muhtarı Elvan Altay, Tutluk Mahallesi Muhtarı Can Akbaş ve Doğu Mahallesi Muhtar Vekili Musa Erkul, yaptıkları ortak açıklamada Çorum Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü ve DSİ’yi duyarlılığa ve göreve davet etti.

“4 MAHALLEYİ OLUMSUZ ETKİLİYOR”

Atiye Yaşar, Elvan Altay, Can Akbaş ve Musa Erkul, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

“Mecitözü Gürlevik Çayı yerleşim alanlarının bulunduğu yerlerden geçmektedir. 4 mahalleyi etkilemektedir.

Mecitözü İl Genel Meclis Üyesi Atiye Yaşar ve mahalle muhtarlarının girişimlerine rağmen 1.5 yıldır hiçbir yol alınamamıştır.

DSİ’ye ve Ankara 5. Bölgeye verilen dilekçelere olumlu cevap gelmesine rağmen her gittiğimizde binbir bahaneyle temizlik ve tadilatı için hiçbir girişimde bulunulmamıştır.

SAĞLIĞI TEHDİT EDİYOR, VATANDAŞ PANİK İÇERİSİNDE

Bu dere ciddi anlamda insan sağlığını tehdit ediyor. Mahalle sakinleri yağmur yağdığında sel korkusundan, sıcak havalarda ise sineklerden ve kokudan camlarını dahi açamadıklarını söylüyorlar.

Yetkililer bizim sesimizi yetkililer neden duymuyor?

Çorum Valiliğine, İl Sağlık Müdürlüğüne ve DSİ’ye çağrımızdır: Bir an önce can güvenliğini ve sağlığını tehdit eden bu derenin ıslahını ve gereken çalışmaların yapılmasını bekliyoruz.”