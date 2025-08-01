Diyanet İşleri Başkanlığı’nın duyurusunun ardından ülke genelindeki 90 bin camide eş zamanlı olarak kuraklık, doğal afetler ve şehitler için dualar edildi.

Yatsı ezanı öncesi cami minarelerinden dua sesleri yükseldi. Cami minarelerinden yükselen “Ya Rabbim, susuzluk ve kuraklık sebebiyle büyük bir imtihandayız. Yangınlara karşı mücadele eden kardeşlerimizi, ekiplerimizi, güvenlik güçlerimizi muvaffak eyle” duasına milyonlarca kişi, camilerde saf tutarak ya da evlerinden katılarak hep bir ağızdan “amin” dedi.

Muhabir: AA AJANS