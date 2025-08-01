Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan 31 Temmuz 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıkları terfi ve atama kararları doğrultusunda Tokat İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sabri Küyük de Tuğgeneralliğe terfi etti.

2023 yılından beri Tokat İl Jandarma Komutanı olarak görev yapan Kıdemli Albay Küyük, görev süresince kentin huzur ve asayişin sağlanmasına yönelik önemli çalışmalara imza attı. Kırsaldaki operasyonlar, kaçakçılık ve organize suçlara yönelik mücadelede aktif rol üstlenen Sabri Küyük, yeni kararla Tuğgeneral rütbesiyle Bingöl İl Jandarma Komutanı olarak atandı.

Resmi Gazete’de yer alan kararlara göre, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde 1 Tümgeneral, 5 Tuğgeneral ve 15 Kıdemli Albay bir üst rütbeye yükseltilirken, Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda 2 Tuğamiral ve 3 Albay terfi etti. Toplamda 78 general ve albayın görev yerleri değişti. Ayrıca 6 amiralin de görev yerleri yeniden belirlendi.

Muhabir: Haber Merkezi

SABRİ KÜYÜK KİMDİR?01 Ekim 1971 tarihinde Çorum’un Osmancık ilçesinde doğan Sabri Küyük, 1994 yılında Kara Harp Okulu’ndan mezun olarak Teğmen rütbesiyle göreve başladı. Kariyeri boyunca çeşitli illerde kritik görevlerde bulundu: 2009-2011: Şırnak 3’üncü Jandarma Komando Tabur Komutanı,2011-2016: Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı, İstihbarat Şube Müdürü, 2016-2018: Sakarya ve Kahramanmaraş’ta İl Jandarma Komutan Yardımcılığı 2018-2020: Bingöl/Kığı Jandarma Komando Alay Komutanı 2020-2023: Isparta İl Jandarma Komutanı 2023-2025: Tokat İl Jandarma Komutanı olarak görev yaptı. Evli ve iki çocuk babası olan Küyük, İngilizce bilmektedir.