Program kapsamında engelli bireyler, Çorum genelindeki kamu kurumlarında temizlik, bakım ve onarım gibi işlerde görev alacak. Katılımcılar, programın ilk dört haftasında haftada 5 gün, devam eden süreçte ise haftada en fazla 3 gün çalışacak.

GÜNLÜK 1.083 TL CEP HARÇLIĞI

İŞKUR tarafından katılımcılara çalıştıkları her gün için günlük net 1.083 TL cep harçlığı ödenecek. Ayrıca, program süresince iş kazası, meslek hastalığı ve genel sağlık sigortası primleri de İŞKUR tarafından karşılanacak. Ancak bu sigorta emeklilik primlerini kapsamıyor.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Programa başvurmak isteyenlerin İŞKUR’a engelli kaydının bulunması, 18 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve emekli veya malullük aylığı almıyor olması gibi şartları sağlaması gerekiyor. Ayrıca başvuru sahibinin son bir ayda sigortalı çalışmamış olması da şart.

Engelli bireyler listede öncelikli olacak. Başvurular değerlendirildikten sonra, çocuğu engelli olan anne ve babalar da programa dahil edilebilecek. Katılımcılar, ikamet adreslerine göre liste yöntemiyle belirlenecek.

Muhabir: NURDAN AKBAŞ

BAŞVURULAR 1 – 5 AĞUSTOS TARİHLERİ ARASINDABaşvurular ALO-170, İŞKUR Mobil Uygulaması ve engelsiz.iskur.gov.tr adresi üzerinden yapılabilecek. Başvurularda sorun yaşayan adaylara, mesai saatleri içinde İŞKUR İl Müdürlüğü personeli yardımcı olacak. Katılımcı listeleri 8 Ağustos’ta açıklanacak.TOPLAM 80 KİŞİLİK KONTENJANProgram, Çorum merkez ve 13 ilçede uygulanacak. En yüksek kontenjan 42 kişiyle merkez ilçeye ayrılırken; Alaca, İskilip, Osmancık ve Sungurlu ilçelerinde beşer kişi yer alacak. Diğer ilçelere ise ikişer kişilik kontenjan tahsis edildi.