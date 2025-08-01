Kaza, ilçeye bağlı Bağdatlı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süleyman T. (74) idaresindeki 19 LH 198 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi neticesinde devrildi. Kazada savrulan sürücü ise yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.

Muhabir: İHA AJANS