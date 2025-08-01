Şuayb Sarı'nın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya; Saadet Partisi İl Müfettişi Faruk Cıdık, Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Nuri Kuşçu, Gelecek Partisi İl Başkanı Fatih Softa, Deva Partisi İl Başkanı Mustafa Özateş ve Zafer Partisi'ni temsilen Ali Bayram Çelik'in yanı sıra Saadet Partisi Merkez İlçe Başkanı Osman Savurgan, Saadet Partisi İl Teşkilat Başkanı Orhan Sakınmaz, İl Sekreteri Mert Safa Gün, Deva Partisi İl Teşkilat Başkanı Berker Eskizara ve Yeniden Refah Partisi'nden Ömer Karslı katıldı.

Toplantıda, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden geçen ve mevcut hâliyle ciddi sıkıntılar doğuran İklim Kânunu hakkında toplumun bilinçlendirilmesi yönünde işbirliğine devam edilmesi ve bu konuda önümüzdeki süreçte atılacak adımların belirlenmesi için bir komisyon kurulmasına karar verildi.

Muhabir: SELDA FINDIK