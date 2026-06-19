Ahlatcı Holding, Türkiye’nin en büyük 500 şirketi sıralamasında, iki şirketinin toplam cirosu ile 3. sıraya yerleşmiş, altın ihracatındaki Türkiye şampiyonluğu ile de Çorum’un çıtasını zirveye taşımıştı.

Bu kez Arca Savunma, Türkiye’nin ilk 500 sanayi kuruluşu arasında 12. sırayı aldığı gibi 2.9 milyar dolarlık ihracatı ile de savunma alanında ihracat şampiyonluğunu ilan etti. Şimdi, savunma sanayii ihracatının yüzde 30’unu tek başına Sungurlu sağlıyor.

Arca, isim sponsoru olduğu Çorum Futbol Kulübü’nü Süper Lig’e çıkarmak suretiyle de Çorum’a tarihi bir zafer ve paha biçilmez bir gurur yaşattı. Kültür ve uygarlığın, sanayinin, ihracatın süper ligine yükselen Çorum, futbolun süper ligi ile birlikte inanılmaz bir değişim ve dönüşüm sürecine de girmiş oldu.

Başta 5 yıldızlı otel olmak üzere, sosyal mekân projeleri de peş peşe gündeme geliyor. Nitekim, Çorum’un tek 5 yıldızlı oteli Anitta, Savaş Balçık tarafından Irmakçılar’dan satın alındı. Telefonla görüştüğümüz Balkar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı ve Çorum FK Şirket Sahibi Savaş Balçık, Anitta’nın alınmasını doğrulamakla birlikte rakam konusunda bilgi vermedi.