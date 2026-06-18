17 Haziran 2026 tarihinde imzalanan protokol doğrultusunda hayata geçirilecek program ile Osmancık Kaymakamlığına bağlı köy ve alanlarda yaklaşık 3 ay süreyle istihdam oluşturulacak. Programın 1 Temmuz 2026 tarihinde başlayacağı ve 30 Eylül 2026 tarihinde sona ereceği bildirildi. Katılımcılar haftada 6 gün çalışacak, haftalık izinlerini ise Pazar günü kullanacak.

Programın Osmancık Kaymakamlığı merkezi ile birlikte Hanefi, Kamil, Karalargüney ve Kuz köylerinde uygulanacağı belirtildi.

Başvuruların 18-22 Haziran 2026 tarihleri arasında alınacağı, katılımcıların ise başvurular arasından ikamet durumlarına göre Osmancık Kaymakamlığı tarafından liste yöntemiyle belirleneceği ifade edildi. Sonuçların 25 Haziran’da İŞKUR İl Müdürlüğü ile ilgili kurumlarda ilan edileceği duyuruldu.

Programa katılmak isteyen vatandaşların, 22 Haziran 2026 saat 23.59’a kadar ALO 170 hattı üzerinden ya da İŞKUR’un resmi internet sitesi üzerinden başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Başvuru sırasında “Toplum Yararına Programlar (TYP)” bölümünden 335292 numaralı program seçilerek işlem yapılabileceği kaydedildi.

Öte yandan, daha önce TYP’den toplam 9 ay ve üzeri süreyle yararlanmış kişilerin yeniden başvuru yapamayacağı, devam eden bir İŞKUR programına katılanların da başvurularının kabul edilmeyeceği belirtildi.

Program kapsamında aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca birinin faydalanabileceği, ayrıca hane gelirine ilişkin belirli kriterlerin de dikkate alınacağı bildirildi. Katılımcı listelerinin nihai olmayıp gerekli incelemelerin ardından kesinleşeceği ve kontroller tamamlanmadan programın başlatılmayacağı vurgulandı.

Başvuru şartları arasında 18 yaşını tamamlamış olmak, sigortalı bir işte çalışmamak, öğrenci olmamak (açık öğretim hariç) ve emekli ya da malul aylığı almamak gibi kriterler yer alıyor.

Muhabir: NURDAN AKBAŞ