Eğitim-Bir-Sen Çorum 1 Nolu Şube Sekreteri Ali Doğan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada sahadan gelen seslere kulak veren Millî Eğitim Bakanlığı’na teşekkür etti. Doğan, sendika olarak öğretmenlerin haklı taleplerini her platformda dile getirdiklerini ve bu kararla birlikte eğitim çalışanlarının rahat bir nefes alacağını belirtti.

“ÖĞRETMENLERİMİZİN YOLCULUK VE DİNLENME PLANLARI DİKKATE ALINDI”

Eğitim-Bir-Sen olarak sürecin başından beri takipçisi olduklarını vurgulayan Şube Sekreteri Ali Doğan, şunları kaydetti:

“Öğretmenlerimiz son derece yoğun, fedakarlıklarla dolu ve yorucu bir eğitim-öğretim yılını geride bıraktılar. Yıl sonu itibariyle memleketlerine gitmek, aileleriyle buluşmak ve yeni dönem öncesi enerji toplamak adına yolculuk planlaması yapan binlerce meslektaşımız bulunuyordu. Eğitim-Bir-Sen olarak sahadan yükselen bu haklı talepleri ve öğretmenlerimizin yorgunluğunu bakanlığımıza ilk elden ilettik. Haklı beklentilerin karşılık bulması bizleri son derece memnun etmiştir.”



Sahanın sesine duyarsız kalmayan bakanlık yetkililerine teşekkür eden Doğan, sözlerini şöyle tamamladı: “Eğitim çalışanlarımızın moral ve motivasyonunu artıracak, ulaşım ve planlama karmaşasının önüne geçecek bu kararı alan Millî Eğitim Bakanlığı’na tüm öğretmenlerimiz adına teşekkür ederiz. Eğitim-Bir-Sen olarak her zaman sahada, öğretmenlerimizin yanında olmaya ve onların sesi olmaya devam edeceğiz. Tüm meslektaşlarımıza şimdiden iyi tatiller ve verimli bir seminer dönemi diliyorum.”