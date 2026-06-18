Teoman Şahin, Tanju Şahin ve Ayşegül Çimen’in anneleri, İnş. Müh. Günay Çimen’in kayınvalidesi olan Naile Akça’nın cenazesi, dün Ehlibeyt Camii’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Çiftlik Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Cenazeye acılı aile ile birlikte Baro Başkanı Turan Kalıpçı: önceki dönem Baro Başkanları Altan Akpınar, İbrahim Özyılmaz, CHP eski İl Başkanı Veli Yalçınkaya; CHP İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Veli Uysal; CHP İl Genel Meclisi Üyesi Ümit Er; CHP Belediye Meclis Üyeleri Nazik Bulut; Sedat Genç, Av. Ahmet Özdel, Av Sadık Eral ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi