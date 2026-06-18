Çorum Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu Korosu ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen Beyarmudu Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu Korosu, kentin tarihi ve estetik dokusunu yansıtan Bedesten'de birlikte konser verdi. Konserde iki koro Türk sanat müziğinin eşsiz parçalarını sanatseverler için seslendirdi. Çorum Valisi Ali Çalgan, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek ve protokol üyeleri sanatseverlerle birlikte konseri dinledi.

Vatandaşlar, koroların seslendirdiği şarkılara zaman zaman eşlik etti. Konserin sonunda iki koro da büyük alkış aldı.

Muhabir: Haber Merkezi