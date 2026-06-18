Enerya Enerji A.Ş.’de Yönetim Kurulu görev dağılımı belli oldu. Şirketin 17 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında Ahmet Ahlatcı Başkanlığa, Ahmet Emin Ahlatcı ise Başkan Yardımcılığına seçildi.

Enerya Enerji’nin yönetim kurulunda yapılan görev dağılımı, şirketin kurumsal yönetim süreci açısından kamuoyuna duyuruldu.

Şirketin yeni yönetim kurulu yapılanmasının, önümüzdeki dönemde Enerya Enerji’nin faaliyetleri ve stratejik karar süreçlerinde etkili olması bekleniyor.

Muhabir: Haber Merkezi