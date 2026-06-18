Engelli park alanlarının kaldırıldığını ve engelli vatandaşların da süre sınırlamasına tabi tutulduğunu ifade eden Çam, bu durumun eşitlik ilkesine aykırı sonuçlar ortaya çıkardığını savundu.

Çam, tekerlekli sandalye kullanan veya hareket kabiliyeti kısıtlı bireylerin 15 dakika içinde araçtan inip işlerini tamamlamasının mümkün olmadığını vurguladı.

İlgili mevzuatta engelli araçları için park alanı ayrılması gerektiğini hatırlatan Çam, yetkilileri trafik düzeni ile engelli hakları arasında denge kurmaya davet etti.

Engelli park alanlarının yeniden oluşturulması ve süre konusunda ayrıcalık tanınması gerektiğini belirten Çam, sorunun çözülmemesi halinde ilgili kurumlara başvuruda bulunacaklarını kaydetti.

Muhabir: Haber Merkezi