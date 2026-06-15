Çorum’da trafik düzenini sağlamak amacıyla hayata geçirilen Park İhlal Tespit Sistemi (PİTS), bugün itibarıyla devreye alındı.

İl Trafik Komisyonu’nun 2026/02 sayılı kararı doğrultusunda kurulum çalışmaları tamamlanan sistem; Gazi Caddesi’nde (Eski Stat Kavşağı–Saat Kulesi arası), İnönü Caddesi’nde (Saat Kulesi–Abide Kavşağı arası) ve Bahabey Caddesi’nde (Bahabey Kavşağı–Polis Lokali önü) çift yönlü olarak uygulanmaya başladı.

SAAT 20.00'DEN SONRA SERBEST

Yeni düzenlemeye göre, söz konusu güzergâhlarda 07.00 ile 20.00 saatleri arasında süreli park uygulaması geçerli olacak. Sürücüler, yolun gidiş yönüne göre en sağ şeritte bulunan sarı çizgiler üzerinde en fazla 15 dakika park edebilecek. 20.00 ile 07.00 saatleri arasında ise denetim yapılmayacak.

PARK 15 DAKİKAYI GEÇEMEYECEK

Yetkililer, belirlenen kurallara uymayan araç ve sürücüler hakkında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında işlem yapılacağını ve ihlal durumunda sürücülere bin 246 lira idari para cezası uygulanacağını bildirdi.