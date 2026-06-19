Çorum Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren sanayici ve iş insanları, dün Teknokent’te düzenlenen kahvaltıda bir araya gelerek ihracata yönelik devlet desteklerini değerlendirdiler.

Toplantıda, Orta Anadolu İhracatçılar Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Yumuş "İhracata Yönelik Devlet Destekleri", Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü adına Rabia Dönder "Mesleki Eğitim ve Sanayi İşbirliği", OKA Çorum Koordinatörü Tuğba Purtul Kılıç ise "Yerel Kalkınma Hamlesi Programı" konularında sunum yaptılar.

Yoğun bir katılımla gerçekleşen kahvaltıda, OKA, Çorum TSO ve Çorum OSB destekli mesleki eğitim projesi olan TOBB Çorum OSB Meslek Lisesi’nde yaşanan gelişmeler de ele alındı.