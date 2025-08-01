Sanayici Veli Hoşgör ise, OSB’de böyle bir okulun bulunduğunu hatırlatarak, 150 milyon lirayla bu okulun güçlendirilmesini önerdi.

Hoşgör, Delice-Çorum hızlı tren hattından sonra, Çorum-Merzifon ve Merzifon-Samsun etaplarının da hemen ihale edilmesi ve Çorum sanayiinin geciktirilmeden limana bağlanması gerektiğini de savundu.

Büyük oranda “diplomalı mesleksizler” yetiştiren eğitim sistemimizin çıkmaz sokağa dönüştüğü, çırak-kalfa-usta zincirinin de kopmasından sonra esnaf ve sanayicinin ara eleman bulamaz hale gelmesiyle, en önemli toplumsal sorunlarımızdan biri olarak gözlerimizin önüne serildi. KOBİ’ler, tüm ekonomik olumsuzluklara rağmen, dünyanın en ücra köşelerine kadar ulaşıp yeni ihracat kapıları açıyor ve üretimini artırmaya yöneliyor, ama ara eleman bulmakta güçlük çekiyor.

Şimdi Çorum Organize Sanayi Bölgesi’nde, TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi var. Ahlatcı Holding de, takı tasarımı ve altın işleme konusunda istihdam garantili meslek elemanları yetiştirmek üzere kendi okulunu açtı. Bunlar Çorum için olumlu örnekler, ama bu alanda daha yaygın şekilde meslek eğitimine yönelme ihtiyacı kendini belli ediyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, önceki gün Çorum’a gelişinde, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası’nda sanayici ve iş insanları ile bir istişare toplantısı yaptı. Bakan Kacır, sanayileşen Çorum için sanayi ve teknoloji okullarının çok önemli olduğunu vurgulayarak, böyle bir okulun açılması için 150 milyon lira destek sağlamaya da hazır olduğunu söyledi.

Bakan’ın bu konuşmasından sonra söz alan sanayici Veli Hoşgör ise, Organize Sanayi Bölgesi’ndeki okulun varlığını hatırlatarak, 150 milyon liranın bu okulun güçlendirilmesine ve branşlarının artırılmasına kullanılması durumunda , sorunun çözümüne daha hızlı ve verimli şekilde hizmet edilmiş olacağını söyledi.

Delice-Çorum hızlı tren hattının ihale edildiğini ve inşaatına da başlandığını hatırlatan Veli Hoşgör, Çorum sanayiinin yurt dışı açılımı için Samsun Limanı’nın çok önemli olduğunu vurgulayarak, “Çorumlu sanayiciler olarak, bir an önce Samsun Limanı’na ulaşmak istiyoruz. Bu yüzden, projenin ikinci ve üçüncü etabı olan Çorum-Merzifon ve Merzifon-Samsun hatlarının da hiç vakit kaybedilmeden ihale edilmesini bekliyoruz” dedi.