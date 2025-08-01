Bakan Göktaş, yazılı açıklamasında, aile olmayı teşvik eden sürdürülebilir destek mekanizmalarıyla, sağlıklı, bilinçli aileleri güçlendirmek için çalışmalara devam ettiklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle ilan edilen "2025 Aile Yılı" kapsamında doğum yardımı miktarının güncellendiğini hatırlatan Bakan Göktaş, bu kapsamda 1 Ocak 2025 itibarıyla doğan ilk çocuğa 5 bin liralık tek seferlik, ikinci çocuğa aylık 1500 lira, üç ve sonraki çocuklar için aylık 5 bin lira destek verildiğini belirtti.

Aile Yılı'nda vatandaşlara verilen önemli desteklerden birinin doğum yardımları olduğunu vurgulayan Göktaş, “Temmuz ayı doğum yardımı ödemelerini annelerin hesaplarına yatırdık. Böylece bugüne kadar doğum yardımından faydalanan toplam 299 bin 421 annenin hesabına yaklaşık 2,6 milyar liralık ödeme gerçekleştirmiş olduk. Ödemelerin bütün ailelerimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Herhangi kriter gözetmeksizin, çocuklar 5 yaşını tamamlayana kadar ödemeleri kesintisiz sürecek doğum yardımına başvuruların e-Devlet ve "İlk Öğretmenim Ailem" mobil uygulaması üzerinden alındığını bildiren Göktaş, başvurusu onaylanan ailelerin doğum yardımlarının yatırıldığı bilgisine aynı uygulamadan ulaşılabileceğini kaydetti.

Muhabir: AA AJANS