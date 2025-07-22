Çorum Belediyesi yaptığı parklar ile vatandaşların nefes almasını sağlarken duyarsız kişiler parkları çöplüğe çevirmeye devam ediyor.

Bahçelievler Mahallesi Melikgazi Kültür Merkezi yanındaki parkta kamelyaları çöplüğe çeviren şahıslar tepki çekti.

Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde kamelyada karpuz yiyip çöplerini orada bırakan şahıslar "Bu kadarına da pes" dedirtti.

Görüntüleri ÇORUM HABER İhbar Hattı'na ileten duyarlı vatandaş, "İnsanlığımızdan utandık" diyerek duruma tepki gösterdi.

Çekirdek, cips poşetleri ve karton bardakları çöp kutusuna atma zahmetinde bulunmayan bu şahısların kim olduğu bilinmiyor ancak bu zihniyetteki kişilerin önüne geçilmesi isteniyor.