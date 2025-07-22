Çorum'un Osmancık Belediyesi ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) iş birliğiyle yürütülen 5. Etap Toplu Konut Projesi kapsamında Gürleyik Mahallesi’nde inşa edilecek 236 konut ve 4 iş yerinin temel atma töreni gerçekleştirildi. Törene Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör de katıldı.

Osmancık Belediye Başkanı Gelgör, ilçeye değer katacak bu projenin temel atma sürecine eşlik etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “TOKİ 5. Etap kapsamında Gürleyik Mahallemize 236 konut ve 4 iş yeri kazandıracak projenin temel atma sürecine eşlik ettik. Osmancık’ımızın gelişimine katkı sunacak bu önemli projenin ilçemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

TOKİ Osmancık’ın 5. Etap Projesi, Gürleyik Mahallesi'nde inşa edilecek ve 236 adet konutun yanı sıra 4 adet ticari iş yerini kapsayacak proje kapsamında ayrıca çevre düzenlemeleri, oyun alanları, otopark ve sosyal donatılar da yapacak. Konutların modern mimariye sahip olacağı ve vatandaşlara konforlu bir yaşam alanı sunacağı belirtildi.

Projenin temel amacı, dar ve orta gelirli vatandaşların konut ihtiyacını karşılamak, planlı kentleşmeye katkı sağlamak ve Osmancık’ta yaşam kalitesini artırmak olarak açıklandı. TOKİ yetkilileri, projenin en kısa sürede bitirilerek hak sahiplerine teslim edilmesi için çalışmaların hızla sürdürüleceğini vurguladı.

Başkan Gelgör de projenin hayata geçmesinde emeği geçen başta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olmak üzere TOKİ’ye ve tüm ilgililere teşekkür etti. Gelgör ayrıca, Osmancık’ın çehresini değiştirecek ve vatandaşlara daha iyi yaşam imkanları sunacak projelerin devam edeceğini ifade etti.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR