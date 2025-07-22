AK Parti Çorum İl Başkanı Yakup Alar, Başkan Yardımcıları Mustafa Torun ve İhsan Erzurumluoğlu, İl Yönetim Kurulu Üyeleri Kadir Doğan, Av. Melikşah Çağlar, Recep Özkaya ve Mahmut Ölçer ile birlikte Cemilbey Caddesi ve Varinli Caddesi üzerinde esnaf ve vatandaşlarla biraraya geldi.

AK Parti heyetinin gerçekleştirdiği ziyaretlerde esnafa hayırlı işler ve bol kazançlar dileklerinde de bulunuldu.

Heyet, vatandaşlarla birebir temas kurarak hem gündeme dair sohbet etti hem de “terörsüz, huzurlu bir Türkiye” vurgusunda bulundu.

“Terörsüz Türkiye hedefiyle hemşehrilerimizle gönül gönüle vererek samimi sohbetler gerçekleştirdik” diyen AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, bu kapsamda gerçekleştirilen ziyaretlerin farklı cadde ve sokaklarda devam edeceğini ifade etti.

Alar ayrıca Çorum esnafına Türk Bayrağı hediye etti.

Muhabir: Haber Merkezi