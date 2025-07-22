Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMM), Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği’nin (TÜRMOB) yetkilendirmesiyle, “Bilirkişilik Temel ve Yenileme Eğitimi” programına ev sahipliği yapacak.

Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Ceyhan Baran, söz konusu “Bilirkişilik Temel ve Yenileme Eğitimi” programının bilirkişilik alanında donanımlı uzmanlar yetiştirmeyi ve yargı süreçlerinde daha etkin kararlar alınmasını desteklemeyi amaçladığını söyledi.

SMMMO Başkanı Baran katılımcıların eğitim süresince akademik sunumlar, ilgili mevzuat incelemeleri ve uygulamalı örnek çalışmalarla kapsamlı bir gelişim sürecinden geçeceğini, programın sonunda katılımcıların bilirkişilik alanında yetkinlik kazanmalarının hedeflendiğini de kaydetti.

Eğitime katılmak isteyen adaylar, https://bilirkisilik.surgem.org.tr/ adresi üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek. Başvuru süresi 4 Ağustos 2025 tarihinde sona erecek. Eğitim programının kesin takvimi ise başvuruların tamamlanmasının ardından açıklanacak.

Muhabir: Haber Merkezi