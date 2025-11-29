Konuya ilişkin aldığımız bilgilere göre; Okul bahçesinde bulunan Atatürk büstü üzerinde yer alan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün “Vatanını En çok Seven Görevini İyi Yapandır” sözünün özensiz bir biçimde yazıldığı dikkat çekti.

Alınan bilgiye göre; 10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı sırasında çekilen bir fotografta sözün okunur hale olduğu net olarak görülüyor. Ancak ne oldu ise; 10 Kasım törenlerinden sonra geçen süre içerisinde olduğu, okul idaresinin ise her hangi bir müdahale etmediği öğrenildi.

Okul İdaresi tarafından bir hizmetliye Atatürk Büstü'nün kaidesi üzerindeki yazının düzeltilmesi görevi verildiği, düzenlenmenin ardından da ortaya bu özensiz görüntünün çıktığı öğrenildi.

Kendi güzide okullarında olan Eti Anadolu Lisesi bahçesinde yer alan Atatürk büstünde yapılan çalışmada meydana gelen tahribatın Okul İdaresi tarafından görülmediği düşünülmezken, neden gereken müdahalenin yapılmadığı da düşündürücü.

Zaman zaman İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar'ın da okulu ziyaret ettiği öğrenilirken, bu çirkin görüntünün dikkatlerden kaçması da ayrı bir muamma.

Ortaya çıkan bu çirkin görüntüye geçen süre içerisinde Okul İdaresi'nin gereken müdahaleyi yapmaması da tepki çekiyor.

Ortaya çıkan bu çirkin, özensiz görüntünün Cumhuriyetimizin Kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi kişiliğine de saygısızlık olarak değerlendirildi.

