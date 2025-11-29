Belediyeden yapılan açıklamada; boş çöp konteyneri dururken çöplerini yanına bırakan kişiler tespit edildiği ve haklarında cezai işlem uygulandığı belirtildi.

'Bu görüntüler Çorum’a yakışmıyor' diyen Çorum Belediyesi; "Bu davranış hem çevre kirliliğine hem de halk sağlığının riske atılmasına sebep oluyor. Temiz bir şehir istiyorsak hep birlikte sorumluluk almalıyız. Lütfen çöplerimizi çöp konteynerinin içine atalım. Şehrimizi kirleten değil, güzelleştiren tarafta olalım. Çorum hepimizin, emanetimize sahip çıkalım." şeklinde açıklamasıyla yere çöpleri yere atan vatandaşları uyardı.