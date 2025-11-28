AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Üyesi Av. Yusuf Ahlatcı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada söz konusu ifadeleri sert bir dille kınadı.

Ahlatcı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Çorum; köklü tarihiyle, kadim kültürüyle, ülkemizin her bir köşesinde saygınlığı bulunan bir şehirdir. Bu şehirde doğmuş olmak ya da Çorumlu olmak; bir kimlik meselesi değil, bir onur meselesidir. Birkaç kişiye komiklik yapma uğruna kadim bir şehri ve Çorumlu hemşehrilerimizi alaya almak hiç kimsenin haddine değildir.

Hiçbir vatandaşımızın doğduğu yer üzerinden küçük görülmesini doğru bulmadığımız gibi, şehirlerimizin sosyal medya söylemlerine malzeme edilmesini de tasvip etmiyoruz. Türkiye’nin her şehri gibi Çorum da güzeldir; insanıyla, kültürüyle ve çalışkanlığıyla bu ülkeye değer katmaktadır.

Bir sanatçının mizah ya da kişisel rahatsızlık adı altında bir şehri hedef alması, toplumda haklı bir rahatsızlık oluşturmuştur. Yaklaşımımız nettir: Vatandaşlarımızın nüfus kaydıyla ilgili yasal süreçler bellidir; ancak hiçbir gerekçe, bir şehrin onurunu incitecek söylemleri haklı gösteremez.

Muhabir: NURDAN AKBAŞ

Bu sebeple, yapılan saygısız ifadeleri reddediyor ve Çorumlulardan özür dilenmesini bekliyoruz.”Ahlatcı, açıklamasının sonunda tüm kamuoyunu sağduyuya davet ederek, “Çorum’un vakarına yakışan duruş; nezaket, olgunluk ve saygıdır. Şehrimizin büyüklüğü tartışmalardan değil; birlik, kardeşlik ve köklü tarihinden gelir. Anadolu Kaplanı Çorumumuzla ve dünyanın neresinde olursa olsun tüm Çorumlu hemşehrilerimizle gurur duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.