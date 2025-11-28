Çorum'da da hakim ve savcıların yeni görevleri belli oldu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç 2025 Adli ve İdari Yargı 2025 Yılı Mazeret ve Müstemir Yetki Kararnamesi ile 621 hakim ve Cumhuriyet savcısının atamasının gerçekleştirildiğini açıkladı.

Adalet Bakanı Tunç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mazeret Kararnamesiyle; 621 hakim ve Cumhuriyet savcısının atamasını gerçekleştirdik. Bin 840 müstemir yetki düzenlemesi yaptık. Bölge adliye mahkemelerinde; 115 üye hakim ataması gerçekleştirdik. 12 ceza dairesi ve 5 hukuk dairesi olmak üzere toplamda 17 yeni daire faaliyete geçirdik. Böylece istinaf yargısının kapasitesini önemli ölçüde artırdık" dedi.

Atama kararıyla birlikte ilimizdeki atama kararı verilen hakimlerin yeni görevleri şu şekilde oluştu;

Çorum 3.İş Mahkemesi Hakimi Hüseyin Aktaş 1/2 → Çorum Hâkimliği 4.İş Mahkemesi hakimliğine

Çorum 3.İş Mahkemesi Hakimi Tolga Kağan Ceylan 1/2 → Çorum Hâkimliği 3.İş Mahkemesi hakimliğine

Alaca Hâkimi Alperen Çağlıyan AH+SCH → Alaca Hâkimliği AH 1/2+SCH

ÇORUM'A ATAMASI YAPILAN YENİ HAKİM VE SAVCILAR

Sinan Ergüden (Konya Cumhuriyet Savcısı) → Çorum Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği

GÖREV YERİ DEĞİŞEN HAKİM VE SAVCILAR

Emrah Güldü (Çorum Hakimi Genel) → Samsun Hâkimliği 5.İş hakimliğine

Mehmet Hanifi Yıldırım (Çorum Cumhuriyet Savcısı) → Ankara Batı Cumhuriyet Savcılığı

İsmail Dilekçi (Alaca Cumhuriyet Savcısı) → Doğubayazıt Hâkimliği 1.ACM Üyeliğine