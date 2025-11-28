Çorum’un tanınmış simalarından, Diş Teknisyeni Ahmet Mehmet Kılınçkıran (83) bu sabaha karşı Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Diş Hekimi Lütfi Kılınçkıran Yasemin Kuzu ve Halil Kılınçkıran’ın babaları, Kenan Kuzu ve Fatma Kılınçkıran’ın kayınpederi, merhum Mustafa Kılınçkıran, Melahat Karaman ve Güldane Tuna’nın kardeşleri, Şakir Keskin, merhum Zakir Keskin ve Belediye’den emekli Leman Keskin’in enişteleri olan Mehmet Kılınçkıran’ın cenazesi, 30 Kasım 2025 Pazar günü Çorum Ulumezar’da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.