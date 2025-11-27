Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi’nde savunma sanayii alanında önemli bir yatırım daha hayata geçiyor. Yaklaşık 20 bin metrekarelik alanın tahsis edildiği Hava Savunma Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti. barutun ana hammaddesi olan alfa selüloz üretimi gerçekleştirecek.

Firma yetkilisi Bilhan Başeymez, tesis faaliyete geçtiğinde yıllık 20 bin ton üretim yapılmasının planlandığını belirtti. Yatırımın yabancı sermaye ortaklığıyla gerçekleştirildiğini ifade eden Başeymez, fabrikanın devreye alınmasıyla 400 kişilik istihdam sağlanacağını söyledi.



Parsel tahsis sözleşmesi, Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu’nun kararı doğrultusunda Yönetim Kurulu Başkan Vekili Kaymakam Mutlu Köksal tarafından imzalanarak süreç tamamlandı.

Kaymakam Köksal, yatırımın en kısa sürede faaliyete geçmesini temenni ederek, tesisin hem bölge ekonomisine hem de Türkiye’nin savunma sanayii kapasitesine önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.