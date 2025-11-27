Demokrat Parti Çorum İl Başkanı Ahmet Damar, Cumhur İttifakı’na yönelik sert eleştirilerde bulundu. Damar, ittifakın “milliyetçilikle bağını tamamen kopardığını” savunarak, son dönemde gündeme gelen İmralı görüşmeleri üzerinden iktidar ortaklarını hedef aldı.

İmralı’da yürütüldüğü iddia edilen temasları “lanetli pazarlık” olarak nitelendiren Damar, bu durumu “affedilemez bir siyasi yaklaşım” şeklinde değerlendirerek, yaşananları güvenlik güçlerine ve şehit ailelerine saygısızlık olarak gördüğünü söyledi.

Damar, Cumhur İttifakı’nın yıllardır eleştirdiği süreçlerin “bugün bizzat içinde yer aldığına” işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

“İttifak liderleri, dün ‘ihanet’ dediği adımların bugün ortağı olmuştur. Milli ve manevi değerler kirli siyasi çıkarlara kurban edilmiştir.”

MHP’ye yönelik eleştirilerini de sertleştiren Damar, MHP’nin ekonomik sorunlar, yolsuzluk iddiaları ve kamu ihalelerine ilişkin sessizliğini eleştirerek, “Sözde beka söylemi artık işlevsizdir; korunan tek şey sarayın konforudur” dedi.

Açıklamasında geçmiş dönem siyasi gerilimlere de göndermelerde bulunan Damar, MHP’nin terör örgütü liderine yönelik tavrındaki değişimi eleştirerek, “Bugün İmralı’ya gidilmesini alkışlayanlar, bir dönem ip fırlatıyordu” ifadelerini kullandı.

Son olarak Damar, “Gittiler ama ipi yanlarında götürmediler, herhalde unuttular” sözleriyle açıklamasını tamamladı.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR