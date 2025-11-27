Fethiye’de sahil bandında balık tutan 71 yaşındaki Çorum nüfusuna kayıtlı Yalçın Dağcı, aniden fenalaştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, ambulans içinde Yalçın Dağcı'ya bir süre kalp masajı uyguladı. Yaşlı adam olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine kurtarılamayarak vefat etti. Olay yerinde büyük üzüntü yaşanırken, polis ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.

Uzun yıllar Çorum'da reklamcılık yaptığı öğrenilen merhumun cenazenin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, Fethiye'de toprağa verileceği belirtildi.

Muhabir: Haber Merkezi