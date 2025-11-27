Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın bundan tam 7 yıl önce söz verdiği plazanın yapımına start verilirken, 14 bin 400 metrekarelik alanda fore kazık çalışmalarına başlandı. Fore kazık çalışması için dualar eşliğinde temel atma töreni gerçekleştirildi.

Törene; Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcıları Av. İsmail Yağbat ve Alper Zahir, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, CHP Merkez İlçe Başkanı Resul Yiğitoğlu, MHP Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak, Halk Bankası Bölge Müdürü Mükremin Gönül, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, 32 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Hasan Eker, il ve ilçe esnaf odası başkanları, mahalle muhtarları, kooperatif üyeleri ile vatandaşlar katıldı.



Çorum Oto Tamirciler Odası ve S.S. Barış Kadeş Karma Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Necmettin Uzun, motosikletçi esnafının 7 yıllık özlemini sonlandırmanın mutluluğu içerisinde olduklarını söyledi. Bundan 7 yıl önce Belediye Başkanı Aşgın’a proje sunduklarını, Aşgın’ın da uygun yer bulmaları halinde projeye destek vereceğini söylediğini hatırlatan Necmettin Uzun, Başkan Aşgın’a verdiği sözünde durduğu için motosikletçi esnafı adına teşekkür etti.

11 bin 400 metrekarelik alana 96 işyerinin yapılacağını vurgulayan Uzun, 40 adedinin arsa sahiplerine 56 adedinin ise motosikletçi esnafına yapılacağını kaydederek, 18 ay gibi kısa sürede tamamlayacakları iş yerlerinin şimdiden hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

ÇESOB Başkanı Gür ise, plazanın yapımında işlerin hızlandırılması noktasında belediyenin katkısının büyük olduğunu ifade ederek, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a verdiği destek için teşekkür etti.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da, Çorum’da çok sayıda esnaf grubu olduğunu, her esnaf grubunun kendine has sorunları olduğunu, bu noktada da Çorum Belediyesi olarak hangi esnaf grubu olursa olsun onların yanında olmaya, onların o sorunlarını dert edinmeye, sorunlarına çare aramaya gayret gösterdiklerini aktardı.

Motosikletçi ve bisikletçi esnafının Çorum merkezde apartman altlarında faaliyet gösterdiklerini ve bunun da büyüyen gelişen şehrimize yakışmadığını ifade eden Başkan Aşgın, plazanın yapılması ile birlikte hem motosiklet ve bisikletçi tamircilerinin hem de showroomların artık burada faaliyet göstereceklerini kaydetti.

Türkiye’de bir daha örneği dahi olmayan plazanın yapımına verdikleri destekler için mülk sahiplerine, yapımında emeği geçen ÇESOB Başkanı Recep Gür ve Kooperatif Başkanı Necmettin Uzun’a teşekkür eden Aşgın, “Çorumlunun yaptığını herkes yapamaz” dedi.

Konuşmaların ardından fore kazıklar için atılacak olan betonun butonuna protokol üyeleri tarafından basılırken, törende ayrıca davetlilere yemek ikramında bulunuldu.