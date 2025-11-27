Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, milyonlarca vatandaşın beklediği kademeli emeklilik düzenlemesine kapıyı kapattı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız’ın bütçe görüşmelerinde sorduğu kademeli emeklilik sorusuna yazılı cevap veren Bakan Vedat Işıkhan, “Sistemin dengesini bozacağından söz konusu tarihten sonra çalışmaya başlayanlar hakkında bir değişiklik öngörülmemektedir” dedi.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi, 2023 seçimlerine iki ay kala 3 Mart 2023’te Resmi Gazete’de yayımlandı. Böylece, 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olup kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresini tamamlayanlara emekli olma hakkı tanındı. Ancak 8 Eylül 1999’dan bir gün sonra dahi başlayanlar emekli olamadı ve yeni bir mağduriyet oluştu. Böylece toplumda “kademeli emeklilik” beklentisi oluştu. Milyonlarca çalışan, 2000 yılı sonrası için de kademeli emeklilik düzenlemesi bekliyor.

DENGE BOZULUR

Bakan Işıkhan, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız’ın bütçedeki “Bir günle 19 yıl sonra emekli olmaya mahkum olan vatandaşlarımızın haklarını geri verecek misiniz” sorusuna şu yanıtı verdi: “Sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için prim aylık arasında bağın güçlendirilmesi, sistemde daha uzun süre kalanın ve daha yüksek prim ödeyenin karşılığını alacağı külfet-nimet dengesinin gözetildiği, mali yönden sürdürülebilir bir sistem kurgulanması amaçlanmıştı. Bu duruma aykırı yapılacak düzenlemeler, sistemin dengesini bozacağından söz konusu tarihten sonra çalışmaya başlayanlar hakkında bir değişiklik öngörülmemektedir.”

Muhabir: Haber Merkezi