Sınav Eğitim Kurumları Kurucu Müdürü Selami Tüysüz, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kurum öğretmenlerine özel bir kutlama programı düzenledi.

Kentte bulunan bir düğün salonunda gerçekleşen etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemine yönelik konuşmayı Kurucu Müdür Selami Tüysüz yaparken, Sınav Anadolu Lisesi Müdürü Muhammed Zarifoğlu ve Sınav Kurs Müdürü Dilara Beker de öğretmenleri tebrik eden konuşmalar gerçekleştirdi.



Hitit Gazeteciler ve Yayıncılar Derneği Başkanı Birkan Demirci, okuduğu şiirle geceye ayrı bir renk kattı. Öğretmenlik mesleğinde en uzun süre görev yapan Fevzi Alper ile mesleğin en genç öğretmeni Esra Tunçdemir’e günün anısına plaket takdim edildi.

Program pasta kesilmesi ve eğitimcilerin müzik eşliğinde keyifli dakikalar geçirmesiyle sona erdi.