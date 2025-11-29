Türk Halk Müziği’nin güçlü sesi Ender Balkır, bugün (29 Kasım 2025 Cumartesi günü) saat 21.00’de Güleryüz Sahne’de sevenleriyle buluşacak.

Etkinlik “Aile Türkü Gecesi” konseptiyle düzenlenirken, Ender Balkır’ın derin, anlamlı yorumlarıyla Anadolu’nun kültürel mirasını sahneye taşıyacağı konser için hazırlıklar tamamlandı. Sanatçının afişte yer alan duygu dolu sahne görüntüsü, müzikseverlerin ilgisini şimdiden artırdı.

Organizasyon yetkilileri, gecenin Çorum’da türkü severleri bir araya getirecek özel bir buluşma olacağını belirtti.

Muhabir: SELDA FINDIK