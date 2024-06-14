Çorum FK’nın eski futbolcularından, Timur Temeltaş, Almanya’da başladığı ve 2016-2017 Sezonundan beri Türkiye liglerinde devam eden kariyerine yurt dışında devam edeceğini açıkladı.

32 yaşındaki Almanya doğumlu oyuncu, kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, artık Türkiye’de oynamayacağını belirterken, “Bugünden itibaren Türkiye’deki futbol hayatımı ailevi sebeplerden dolayı sonlandırmış bulunmaktayım.

Bu süreçte bana güvenen başkanlarıma ve hocalarıma teşekkür ederim. Başarı ve acıları paylaştığım takım arkadaşlarıma da ayrıca teşekkür ederim. Futbolu güzelleştiren taraftarlara da şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

2022-2023 Sezonunun devre arasında geldiği Çorum FK’da 11 resmi maçta 241 dakika süre alan Timur Temeltaş, biten sezonun ilk yarısını İskenderuspor’da, ikinci yarısını ise Kastamonuspor’da geçirdi. Gurbetçi orta saha oyuncusu, sezonun genelinde 22 resmi karşılaşmada 1245 dakika sahada kaldı ve 1 gol attı.

2016-2017 Sezonundan beri Türkiye’de top koşturan Timur Temeltaş, Türkiye liglerinde Altınordu, Ümraniyespor, Altay, Eyüpspor, Iğdır FK, Çorum FK, İskenderunspor ve Kastamonsupor’da oynadı.