Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’ndeki ilk sezonunda önemli başarılara imza atan Çorum FK’nın lig, play-off ve Türkiye Kupası’nda olmak üzere 38 resmi maç oynarken, 59 gol atıp, 41 gol yedi. Kırmızı-siyahlı ekibin gol yükünü kanat ve forvet oyuncuları çekerken, savunmacılardan sadece 2 gol geldi.

KANAT VE FORVETLERDEN 44 GOL

Ligde 34 maç oynayan Çorum FK, attığı 55 gole karşılık 36 gol yedi. Thomas Verheydt 11 golle takımının en golcü oyuncusu olurken, Ahmet Sağat 8, Geraldo ve Ozan Sol 7’şer golle gol yüküne omuz verdiler. Michal Nalepa ve Eren Aydın 4’er, Ahmet İlhan ve Ferhat Yazgan’a 3’er, Atakan Akkaynak ve Suat Kaya 2’şer, Murat Yıldırım, Gökhan Karadeniz, Mechael Ologo ve Loick Landre ise 1’er gol attılar.

Play-Off’ta 3 maç oynayan Çorum FK, 3 gol atarken, bu gollerin 2’isi Atakkan Akkaynak, 1’i de Thomas Verheydt’ten geldi.

Kırmızı-siyahlı ekip, Türkiye Kupası’nda ise Trabzonspor’a 3-1 yenilirken, tek golü Thomas Verheyt kaydetti.

SAVUNMA OYUNCULARINDAN 9 ASİST

Çorum FK’nın savunmacılarından sadece Michael Ologo ve Loick Landre gol atma başarısı gösterirken, asist tablosunda ise yine kanat ve forvet oyuncuları açık ara önde.

Sağ bek Kerem Kalafat 6 asistle takımının en çok asist yapan 4 oyuncusundan biri olarak dikkat çekerken, sol bekler Erkan Kaş ve Süleyman Luş 1’er, stoper Michael Ologo da 1 gol pası verdi.

ORTA SAHADAN 15 ASİST

Çorum FK’nın gol yüküne 13 golle katkı veren orta saha oyuncuları, 15 de asist yaptı. Ferhat Yazgan 6, Michal Nalepa 4, Gökhan Karadeniz 3, Hakan Barış ve Murat Yıldırım ise 1’er gol pası verdiler.

KANAT VE FORVETLERDEN 26 GOL PASI

Kanat ve forvet oyuncuları ise 46 gol atarken, 26 da asist yaptılar. Geraldo 7 asistle takımının en çok asist yapan oyuncusu olurken, Ahmet İlhan 6, Ozan Sol ve Eren Aydın 4’er gol pası verdiler. Thomas Vedrheydt 3, Suat Kaya ve Ahmet Sağat ise 1’er asist yaptılar.