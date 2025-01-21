Çorum merkeze bağlı Eşençay köylüleri, birlik ceminde bir araya geldi. Eşençay Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen cem erkanı, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Cemevi’nde büyük bir katılımla gerçekleştirildi.

Eşençay Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Bahçeci ve yönetimince organize edilen cem öncesi vakıf salonunda lokma paylaşımı yapıldı. Daha sonra ise cem erkanı düzenlendi.

Dede Nurettin Aksoy ve Ali Doğan önderliğinde yapılan cem erkanında; Zakirler; Hüseyin Çakmak, Haydar Kılıç ve Yaşar Kaya’nın deyiş, gülbeng ve duaz-ı imamları yer aldı. Kurbanların kesildiği ve lokma paylaşımının yapıldığı cemde ayrıca; Emine Özten yönetimindeki Kadeş Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü Derneği ve Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı semah ekibi de yer aldı. Semah ekibine bağlamasıyla Nesimi Bilgin eşlik etti. Gençlerin semah sunumu yoğun ilgi gördü.

Dede Nurettin Aksoy ve Dede Ali Doğan, yol erkanı hakkında bilgi vererek birlik ve beraberlik vurgusu yaptı, gençlere bazı nasihatlerde bulundu.

Dernek yöneticilerinin organizasyonu ile bir araya gelen köy halkı, yol ve erkanın gereklerini yerine getirerek lokma paylaşımında bulunurken, cem muhabbetine katılımın yoğun olması dikkat çekti.

Dernek Başkanı İsmail Bahçeci, ceme katılan, lokmalarıyla katkı sunan, kurbanların alınmasında, kesilmesinde ve hazırlanmasında desteği bulunan herkese teşekkür etti.

(Haber Merkezi)

Editör: Haber Merkezi