Dedesli Ovası Türkmen Derneği Başkanı Arap Filiz ve Yönetim Kurumu Üyeleri CHP İl Başkanlığı’na nezaket ziyaretinde bulundu.

Nihat Filiz, Çorumlu iş insanı Halis Durkaya'nın sponsorluğunda Uluslararası Hakem Selçuk Dereli ve Bağımsız Milletvekili Cemal Enginyurt’un katılacağı ve ünlü Halk Müziği Sanatçısı Canan Başkaya ile Nazlı Kalender, Ercan Aygün ve Özkan Gökay’ın sahne alacağı 8 Şubat 2025 tarihinde yapılacak geceye CHP İl Başkanı Solmaz’ı davet etti.

CHP İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör, İl Yöneticileri Feza Piroğlu Ünaldı, Merkez İlçe Yöneticileri Muharrem Gökay, Ünal Ceylan ve İl Genel Meclis Üyesi Yusuf Sapancı’nın da hazır bulunduğu ziyarette Dinçer Solmaz heyete teşekkür etti.

Editör: Haber Merkezi