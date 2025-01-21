TAHTASIZ: “KAHROLSUN İSTİBDAT, YAŞASIN HÜRRİYET”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ'ın Antalya’da İl Başkanları Toplantısı’nda yaptığı konuşma nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açılarak gözaltına alınmasına tepki gösterdi.



Ümit Özdağ’ın gözaltına alınması sonrasında “Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet” başlığı ile sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan CHP Çorum Milletvekili Tahtasız şu görüşlere yer verdi:

“Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın konuşması nedeniyle soruşturma açılması ve gözaltına alınması kabul edilemez. Demokrasilerde siyasi hesaplaşma sandıkta olur. Yargı, siyasetin aparatı olamaz.

Halkın seçtiği milletvekillerinin, gözaltına alınan Ümit Özdağ’ı ziyaret etmesine izin verilmemesi, adaletin ve demokrasinin temel ilkelerine aykırıdır. Bu tabloyu halkımızın takdirine bırakıyoruz.

Türkiye’deki bu yeni dönem, 86 milyonu ilgilendiren derin bir adalet sorunudur. İfade özgürlüğü herkes içindir ve istisna gözetmez.

Yargıyı sopa olarak kullanıp, devlete dair milletin güvenini sarsmaktan vazgeçin. Kardeşlik ve barış istiyorsanız, yargının bağımsız olması şarttır”

"HUKUKSUZLUK VAR"

Demokrat Parti Çorum İl Başkanı Ahmet Damar, son günlerde ülkede yaşanan olaylara ilişkin yaptığı açıklamada, hukuksuz uygulamaların arttığını bildirdi.



DP İl Başkanı Damar, Cumhurbaşkanı’nın dokunulmazlığını kabul etmekle birlikte, “Cumhurbaşkanı her şeyi söyleyip de kimse dokunmuyor, ancak bir başkası bir şey söylediğinde ona müdahale ediliyorsa, burada bir hukuksuzluk var demektir” ifadelerini kullandı.

Damar, ülkenin asıl sorunlarının emekli maaşları, asgari ücret ve halkın yaşadığı açlık ve sefalet olduğunu belirterek, iktidarın bu gerçekleri göz ardı ettiğini söyledi.

“SİYASİ OYUNLARDAN VAZGEÇMELİSİNİZ”

Damar, ayrıca iktidarın terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’ı serbest bırakmayı ve TBMM’de konuşturmayı hedeflediğini öne sürerek, “Siz, seçilmiş bir siyasetçisiniz, diğer siyasetçiler de seçilmiş kişilerdir. Ancak Müslüman Türk halkı tarafından değil, başka etnik kökenlerden gelenler tarafından finansör olarak ülkenin başına getirilmiştir” ifadelerini kullandı. Bu durumu eleştiren Damar, halkın uyanması gerektiğini ve bunun için daha zaman olduğunu vurguladı.

Ümit Özdağ’ın gözaltına alınmasını bir vatandaş ve siyasetçi olarak kınadığını belirten Damar, bu tür uygulamaların demokrasiye zarar verdiğini vurguladı.